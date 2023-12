DRACENA: Inaugurado novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva, participou na manhã desta quinta-feira (7) da inauguração do Centro de Hemodiálise da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena.

O local, agora mais amplo e moderno irá atender centenas de pacientes de toda região.

Estiveram presentes na inauguração diversas autoridades políticas de Dracena e região, médicos, profissionais de enfermagem, promotores, juízes, e populares em geral; também esteve presente o diretor e presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (FEHOSP), Edson Rogatti.

Em entrevista cedida ao Jornal Boletim da Hora, o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo Roberto Bodini disse: “O trabalho que estamos desenvolvendo vem sendo feito desde 2013, onde recebemos várias multas de empresários que optaram pelo pagamento de multas em troca de benefícios criminais, e parte desse valor arrecadado foi então, com apoio da Secretaria de Estado, destinado para ajudar no custeio desse novo empreendimento; ao todo foram cerca de R$ 2,5 milhões em investimentos”.

O provedor da Santa Casa Celso Santin, agradeceu ao deputado federal Baleia Rossi (MDB), que destinou R$ 400 mil em verbas parlamentares; agradeceu a toda sociedade, fornecedores, comerciantes e a todos que confiaram na Irmandade. Agradeceu também ao dr° José Cláudio Grando e ao governador do Estado de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas pelas melhorias na área da saúde.