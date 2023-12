Adamantina, Flórida e Pacaembu recebem hoje 4ª edição do “Natal de Luz – Vamos espalhar luz, amor e esperança”

O Natal é uma época de luz, amor e esperança, é um momento de celebrar a vida, a família e a solidariedade. Pensando nisso, a G10 Concreto realizará a 4ª edição do “Natal de Luz – Vamos espalhar luz, amor e esperança”, que acontecerá dos dias 12 a 22 de dezembro em algumas cidades do interior de São Paulo.

De acordo com a programação, hoje (dia 12), Adamantina, Flórida Paulista e Pacaembu recebem a 4ª edição do “Natal de Luz – Vamos espalhar luz amor e esperança”.

A carreata percorrerá as principais ruas e avenidas das cidades e conforme as informações publicadas pela empresa, a ação visa celebrar a vida, a família e a solidariedade no natal que é uma época de luz, amor e esperança.

Quer saber a empresa estará em sua cidade? Veja abaixo os locais e as datas que estará passando em sua cidade:

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

–DIA 12 DE DEZEMBRO (TERÇA-FEIRA)

Adamantina, Flórida Paulista e Pacaembu

DIA 13 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)

Agisse, Gardênia, Nantes e Iepê

DIA 14 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

Rancharia

DIA 15 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

Pompéia, Gardênia, Cruzália e Maracaí

DIA 18 DE DEZEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)

Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Lucélia, Paulicéia, Panorama e Brasilândia/MS

DIA 19 DE DEZEMBRO (TERÇA-FEIRA)

Bastos, Iacri, Parapuã e Dracena

DIA 20 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)

Herculândia, Varpa, Universo, Junqueirópolis, Tupi Paulista e Irapuru

DIA 21 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

Quatá

DIA 22 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

Tupã – Encerramento