IRAPURU: Município recebe show de Natal da Turma Disney no dia 22 de dezembro

A Diretoria de Cultura de Irapuru apresenta em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o grandioso show “Natal da Turma Disney” com o grupo Animania Entretenimento.

Uma mega estrutura será montada na Praça Central para apresentar o show inédito, em Irapuru e região.

Além do show, haverá a chegada do Papai Noel, com entrega de presentes para as crianças, distribuição de pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis.

“Esse espetáculo é um sonho meu e de toda administração, trazer um show desse nível para nossas crianças e famílias sempre esteve em pauta, e neste ano conseguimos, será um espetáculo para ficar marcado no imaginário de todos”, disse o Diretor de Cultura Juliano de Souza Roza.

O show “Natal da Turma Disney”, está marcado para acontecer no dia 22 de dezembro a partir das 20h, na Praça Central.