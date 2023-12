FLORA RICA: Primeira-dama visita Fundo Social de Solidariedade do Estado em busca de novos convênios

A primeira-dama de Flora Rica, Renata Rodrigues esteve na capital paulista, onde realizou visitas às secretarias estaduais, entre elas, ao Fundo Social de Solidariedade do Estado.

Na oportunidade, a primeira-dama foi recebida pela responsável técnica do setor de convênios do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Silmara.

Renata aproveitou a visita para agradecer o apoio recebido pela primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, em todos os programas sociais, inclusive, demonstrou interesse em novos convênios para o município.

“Visamos estabelecer novos convênios para fortalecer a parceria entre o governo municipal e essa instituição tão vital para o bem-estar social. Juntos, podemos alcançar ainda mais em termos de solidariedade e apoio às pessoas que mais precisam”, destacou a primeira-dama.

O prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria também esteve presente durante o encontro.