IRAPURU: Diretoria de Esportes conquista material esportivo para diversas modalidades

O município de Irapuru conquistou junto a Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, um kit de material esportivo para práticas variadas.

Foram recebidos jogos de uniformes, bolas, tabuleiros de dama, além de medalhas e troféus.

O diretor de Esportes e Lazer, Elvis, que intermediou a conquista, comentou que a Secretaria do Estado de Esportes sempre atendeu prontamente suas solicitações.

“São materiais essenciais nas atividades da Diretoria de Esportes. Eles chegam em um momento chave, na nossa preparação para o início das atividades em 2024, que terão bolas de qualidade, coletes e outros materiais à disposição dos nossos alunos. O esporte em nossa cidade conta com excelente estrutura física, profissionais experientes e materiais de qualidade para a formação esportiva e cidadã dos nossos alunos”, disse o diretor Elvis.

Com foco na melhoria da qualidade de vida dos irapuruenses, atuando desde a formação das crianças nas escolinhas, ofertando atividades para adolescentes com estrutura para competições e ações para adultos, com projetos de ginástica da melhor idade, vôlei, karatê, zumba, futsal, dama, xadrez e muito mais, a administração municipal segue investindo no esporte e na recreação.