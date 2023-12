FLORA RICA: Prefeito apresenta pedidos à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

Além de um encontro com parlamentares em São Paulo, o prefeito Fábio Florentino de Faria aproveitou a oportunidade que esteve na capital paulista, para protocolar ofícios em diversas secretarias do Estado, inclusive, na de Agricultura e Abastecimento.

Nesta pasta, o prefeito solicitou a inclusão do município em um novo programa do Governo, que garante a substituição das pontes rurais de madeira por pontes com estrutura de ferro.

Também foi solicitado à Secretaria do Estado, um triturador de galhos (resultantes das podas) e uma carreta para compostagem. “Nosso objetivo com estas solicitações é aproveitar os resíduos orgânicos produzidos no município e transformá-los em adubo para beneficiar pequenos agricultores”, explicou o prefeito.

Na oportunidade, o prefeito foi recebido pelo secretário executivo da Agricultura e Abastecimento, Edson Alves Fernandes e também pelo assessor parlamentar do deputado Mauro Bragato, Silvio Albuquerque.