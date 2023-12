OSVALDO CRUZ: Convênio garante R$ 600 mil para recuperação da área de lazer da antiga Fepasa

Após o término da reforma da concha acústica “Ruy Camarinha de Souza”, a prefeita Vera Morena, esteve em São Paulo na semana passada onde assinou convênio da ordem de R$ 600 mil com o governador do Estado Tarcísio de Freitas.

O convênio foi viabilizado por intermédio da deputada estadual Analice Fernandes, e o valor conquistado tem como finalidade a recuperação de toda área de lazer da antiga Fepasa.

De acordo com a Prefeitura de Osvaldo Cruz, parte do espaço já está em obras e agora será possível entregar todas as melhorias, que segundo a prefeita Vera, é um compromisso de governo para a prática de atividades esportivas, de lazer e cultura.

Com a verba será possível recuperar toda a área e desta forma Osvaldo Cruz ganhará mais um local com toda a infraestrutura para a população para diversas atividades.