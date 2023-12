Acidente com casal e criança em Flórida Paulista

Um acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (13), na vicinal que liga Flórida Paulista ao Distrito de Indaiá do Aguapeí, deixou um casal e uma criança feridos.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o qual nossa reportagem teve acesso, o veículo Parati colidiu contra objetos e edificação após perder o controle, próximo da antiga Usina Floralco.

O casal e a criança tiveram ferimentos leves. O carro ficou bastante danificado.



Ainda conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional NET, o motorista estaria com a carteira de habilitação e documento do veículo vencidos, além de se recusar em realizar o teste do bafômetro.

Todas as medidas administrativas de trânsito foram tomadas e a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.