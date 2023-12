Furtada em Presidente Prudente, moto é localizada pela Polícia Militar em Flora Rica

No início da madrugada de hoje, a Polícia Militar localizou uma motocicleta que havia sido furtada em Presidente Prudente.

Foi o funcionário de uma propriedade rural que notou a atitude suspeita nas imediações da fazenda que fica às margens da SP-501, que liga os municípios de Irapuru e Flora Rica e que acionou a Polícia Militar.



De imediato, as equipes da Polícia Militar, com o apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGP II), iniciaram patrulhamento até localizarem a moto, que estava abandonada no meio do canavial.

Durante a pesquisa via COPOM, ficou constatado que a moto havia sido furtada em Presidente Prudente.

Após a perícia, o veículo foi entregue para seu proprietário.