Kombi pega fogo após abastecer em posto de combustíveis, em Mariápolis

Veículo foi retirado do local e ficou no meio da avenida; caminhão pipa da prefeitura não compareceu para ajudar



Ontem, 13, por volta das 16 h, um veículo Volkswagen Kombi pegou fogo após abastecer no posto de combustível de Mariápolis.

Felizmente ninguém se feriu e o veículo foi retirado rapidamente para o meio da avenida.



A kombi de propriedade de um produtor rural mariapolense ficou totalmente danificada pelo fogo. Diversas pessoas e colaboradores do auto posto auxiliaram com mangueiras d’agua e extintores para conter as chamas, porém, sem êxito.

Ainda conforme as informações, o caminhão pipa da prefeitura não compareceu no local para auxiliar no incêndio. O veículo da frota estaria realizando trabalhos em uma propriedade rural do município.

Após comunicado aos Bombeiros de Adamantina, o caminhão da corporação compareceu e auxiliou já no término das chamas.