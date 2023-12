PARAPUÃ: Rede de Combate ao Câncer conquista título de Utilidade Pública Estadual

Grande apoiador de entidades assistenciais, principalmente aquelas ligadas aos pacientes com câncer, o líder da Federação PSDB/Cidadania, deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB) confirmou nesta semana a conquista do título de Utilidade Pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Parapuã.

A conquista foi comemorada pelas voluntárias da entidade e pelo vereador Éder da Farmácia, que encaminhou a solicitação da Rede de Combate ao Câncer ao parlamentar.

“Obrigado ao deputado pela atenção e por lutar por essa conquista. Vinicius é muito atuante, foi muito bem votado em Parapuã e reafirma o seu compromisso com o município através de feitos como esse”, disse o vereador Éder da Farmácia.

De acordo com a presidente da entidade, Sônia Lopes o título era esperado há mais de 30 anos. “Será um divisor de águas para a Rede, pois teremos facilidade em obter recursos através de emendas parlamentares e doações e só conseguimos através do apoio do deputado Vinicius Camarinha, que é um amigo muito querido da nossa entidade e também do governador Tarcísio. Somos muito gratos também ao vereador Éder”, disse.

A presidente ainda destacou que a entidade busca aumentar o seu atendimento em quantidade e qualidade, encaminhando os pacientes para hospitais de referência em toda a região.

A Rede Feminina está instalada em um prédio próprio, conta com 60 voluntários e fecha o ano de 2023 com 127 pacientes assistidos.

“Saúde é prioridade no nosso mandato. Sabemos o quanto é difícil um tratamento oncológico e poder ajudar a entidade, é assistir da melhor forma os pacientes. Contem sempre comigo”, completou o deputado estadual Vinicius Camarinha.