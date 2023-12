LUCÉLIA: Vereadora questiona situação da Lanchonete construída no Salto Botelho

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, foi aprovado Requerimento de autoria da vereadora Catia Maion, solicitando informações das providências que estão sendo adotadas pelo Poder Executivo em relação à proteção do prédio público – denominado “Lanchonete”, localizado no Clube de Campo Max Wirth (Salto Botelho).

A vereadora pede que a Prefeitura informe quais as providências estão sendo adotadas para a proteção e restauração do prédio público “Lanchonete”, localizado no Campo Max Wirth, bem como qual é a previsão para a ocorrência da licitação de concessão “Lanchonete” e qual o andamento do processo e quando é a previsão para a entrega do prédio público à comunidade.

Ressaltou a vereadora que a solicitação de informações “visa reiterar a solicitação de informações referentes ao prédio público “Lanchonete”, localizado no Clube de Campo Max Wirth, bem como o processo de licitação referente a concessão da referida obra”.

“A razão para este pedido de informações é a constatação de atos de vandalismo no referido prédio público, os quais foram observados durante uma visita realizada no último final de semana. Durante a inspeção, foram identificados diversos danos, tais como uma porta arrombada, a retirada da fechadura localizada na parte posterior da lanchonete, além de manchas nas pinturas das paredes”, ressaltou a vereadora.

Ainda de acordo com a vereadora esses atos de vandalismo comprometem o patrimônio público e exigem ação imediata para a restauração do local. “Ressalto que esta não é a primeira vez que a situação é trazida à atenção do Poder Executivo. No entanto, até a presente data, não foram tomadas as devidas providências para resolução do problema”, cobrou a vereadora.

Também a vereadora destacou que quer obter informações sobre o andamento da licitação para a exploração da lanchonete, bem como a previsão para a conclusão desse processo. “É aguardada ansiosamente a oportunidade de ver o prédio público em pleno funcionamento, contribuindo não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para a oferta de serviços à população”, destacou.

“Espero que este requerimento seja atendido com a máxima urgência, visto que a demora na resolução dessas questões compromete o patrimônio público”, finalizou a vereadora Catia Maion.

Com a aprovação do Requerimento pela Câmara Municipal agora é aguardado os esclarecimentos por parte da Prefeitura Municipal de Lucélia.