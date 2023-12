Presidente Prudente recebe Caravana de Natal Coca-Cola e leva multidões às ruas

As secretarias Municipais de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) e de Cultura (Secult) deram apoio à realização

Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade de Presidente Prudente pôde vivenciar mais uma noite de emoção que só o clima natalino proporciona, com a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola/FEMSA, evento que aconteceu na noite desta terça-feira (12/12). As secretarias Municipais de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) e de Cultura (Secult) deram apoio à realização.

Apesar do atraso, que foi causado pela passagem em Regente Feijó e por uma parada inesperada em um Hipermercado patrocinador da Caravana, o evento levou multidões às ruas de Prudente, que receberam os caminhões e os personagens com muito entusiasmo e comoção.

O centro da cidade, também com as atrações da Vila Natal Centro, foi tomado pela população prudentina, que aproveitou o atendimento estendido do comércio e se concentraram no entorno da Praça 9 de Julho para acompanhar a passagem da Caravana.

No cartão postal da cidade, o Parque do Povo também concentrou muitas pessoas, que se acomodaram pelas calçadas das Avenidas 14 de Setembro e 11 de Maio em busca do melhor ângulo.

As figuras do Papai Noel e da Mamãe Noel são a grande atração da festa, simpáticos e sempre com um personagem de representatividade, acenaram e posaram para os registros.

Os caminhões percorreram as principais Avenidas e vias da cidade, rota traçada para facilitar e possibilitar o tráfego das alegorias, que são de grande porte e não podem adentrar em locais de difícil acesso, além de contemplar o acesso à população.