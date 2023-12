FLÓRIDA: Rotatória no trevo de acesso da SP-294 continua apresentando problemas e gera reclamações

A rotatória localizada no viaduto de acesso da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) à Flórida Paulista, continua apresentando problemas e tem gerado reclamações de usuários.

Com as chuvas que tem caído, novamente buracos no acostamento da rotatória tem se formado, uma vez que a construção claramente foi feita de forma incorreta e os caminhões e veículos maiores são obrigados a sair da pista para fazer o contorno.

Nossa reportagem esteve no local no início desta semana onde um enorme buraco com água se formou no acostamento da rotatória. O buraco já foi tapado, porém com massa asfáltica e o problema deve voltar em pouco tempo.

Outra reclamação dos usuários quanto aos problemas no trevo de entrada da cidade é o viaduto que não permite dois caminhões cruzarem ao mesmo tempo.

“São vários problemas que precisa de uma solução por parte da empresa concessionária da rodovia e que inclusive cobra pedágio e desta forma tem a obrigação de investir no local”, disseram os usuários da via.

Uma vez que também é cobrado da população floridense e usuários um dispositivo de acesso e saída da cidade, pelo pontilhão via vicinal do Cemitério Municipal.