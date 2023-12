LUCÉLIA: DR. FRANCISCO membro da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa

Ao escolher o Hospital de Olhos Alta Paulista para cuidar da sua visão, você tem a certeza e a tranquilidade de entregar um dos seus bens mais preciosos, sua visão, em boas mãos. Dr. Francisco Carlos Verzola Lopes é catarantólogo, membro da American Society of Cataract and Refractive Surgery, a “Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa”, que existe desde 1974 e é dedicada aos cirurgiões especializados em cirurgia ocular.

A American Society of Cataract and Refractive Surgery, atua capacitando os profissionais no segmento da melhora da visão, assim como na qualidade de vida de seus pacientes por meio de abordagens inovado ras de educação, defesa e filantropia.

Dr. Francisco Carlos Verzola já ultrapassou a marca das mais de 65 mil cirurgias de catarata realizadas, devolvendo a alegria e qualidade de vida aos pacientes que passam a enxergar bem e melhor, deixando de lado as lentes, óculos e outros acessórios, ganhando em qualidade de vida.

O Hospital de Olhos Alta Paulista fica na rua Humberto Nicola Stéfano, 195, em Lucélia. Telefones: (18) 3551-4612 e (18) 99804-8057. Siga nas redes sociais.