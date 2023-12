JUNQUEIRÓPOLIS: Convênio garante R$ 700 mil do Governo do Estado para ampliação da iluminação de led no município

No dia 27 de novembro, no Palácio dos Bandeirantes, o prefeito Osmar Pinatto assinou o convênio no valor de R$ 700 mil firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o município de Junqueirópolis.

O recurso, será destinado por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, para investimento na substituição da iluminação pública (led) que vai beneficiar os bairros Alto do Cene, Jardim Esperança, Jardim Primavera e Vila Urbanel.

A solenidade de assinatura de convênio contou com a presença do governador do Estado Tarcísio de Freitas, sendo que recebeu o agradecimento especial do prefeito Osmar Pinatto pela parceria em favor da população de Junqueirópolis.

O convênio assinado faz parte de um rol de verbas viabilizadas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana celebrada entre o Governo do Estado e municípios paulistas.