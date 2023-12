SALMOURÃO: Realizada cerimônia de formatura de alunos da educação infantil

Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Salmourão, através da Secretaria de Educação Municipal, realizou na EMEFI Stela Boer Maioli, a cerimônia de formatura de 66 alunos matriculados na rede de ensino municipal, que receberam o certificado de conclusão de curso (diploma) e ainda realizaram apresentações musicais e leituras em homenagem aos pais e professores.

As três turmas que participaram da cerimônia foram as turmas de Segunda Etapa A, B, C e D, que estiveram ao longo de todo o ano letivo de 2023 sob os cuidados das professoras Silvileni Maria Colombo, Márcia Aparecida Brozolatti Vilella, Rosimar Mathias e Renata Calauti e das coordenadoras Eliana Márcia Brozulato e Viviane Aparecida Sandre.

Com o apoio da diretoria da instituição na pessoa da diretora Gisele Vilela de Avance Fregolente e da vice diretora Renata Cristina de Souza, e principalmente o esforço e comprometimento dos alunos, foi possível realizar uma noite memorável, que ficará marcada na história dos formandos e de seus pais, como sendo a primeira de muitas etapas conquistadas pelos pequeninos.

Além da entrega do diploma, do registro de fotos e do discurso das autoridades, as crianças prepararam apresentações musicais e leituras que encantaram os pais, os professores e todas as pessoas que estiveram presentes para prestigiar esse importante passo pedagógico na vida escolar dos alunos.

