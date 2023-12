DRACENA: Teatro Municipal será reinaugurado neste sábado

Após revitalização completa, o Teatro Municipal Aécio de Féo Flora será reinaugurado neste sábado, 16. O prédio completou, nesta terça-feira, 19 anos desde quando houve a inauguração em 12 de dezembro de 2004, no governo do ex-prefeito Junior Stelato.

A reinauguração de Teatro contará com apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI – São Paulo, maior orquestra filarmônica do Brasil e de representante da Secretária Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

O evento acontecerá a partir das 19h, com a presença de autoridades do município e familiares do maestro Aécio de Féo Flora, autor do hino de Dracena.

O prefeito André Lemos informa que será prestada homenagem aos familiares do saudoso maestro, com a instalação de um quadro feito em pintura óleo sobre tela.

REFORMA COMPLETA

As instalações do Teatro ganharam características de grandes centros, com reforma requintada, visando sediar grandes eventos e espetáculos renomados.

Foi remodelada desde a entrada principal do prédio, como toda parte interna. A sala principal recebeu melhorias na acústica, foram instaladas novas poltronas, incluindo pontos de acessibilidade, os banheiros foram reformados, cozinha e projeto de jardinagem novinhos, com um pequeno jardim na parte de fora do teatro.

O prédio estava fechado desde a chuva de granizo que atingiu Dracena em 2017, quando danificou o telhado e destruiu o mobiliário.

1º EVENTO CONFIRMADO

Já no domingo, 17, o Teatro Municipal receberá a apresentação do Musical ‘O Presépio’, pelo Circuito Cultural Paulista. A apresentação será às 20h e é necessário retirar ingressos, a partir de hoje (13), no Centro Cultural Cultural Luiz Carlos Zaniboni.

AGENDA ABERTA

A Secretaria de Cultura e Turismo informa que, a partir de janeiro do próximo ano, a agenda para apresentações, espetáculos, entre outros eventos no Teatro estará aberta para interessados.

Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada no Centro Cultura Luiz C. Zaniboni.

CONTATO

Para entrar em contato com a Secretaria de Cultura, basta ir à Rua Santos Dumont, 520 (antigo Fórum). O telefone é 3821-8010.