FLÓRIDA: Comércio abre no período noturno na próxima semana

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP) divulgou o horário especial de funcionamento do comércio local neste fim de ano.

Conforme o cronograma, de 11 a 15 de dezembro, as lojas abrirão das 9h às 18h. No sábado (16), o horário de funcionamento será normal (das 8h às 12h).

De 18 a 22 de dezembro, o horário de funcionamento será das 9h às 18h, abrindo no período noturno, das 20h às 22h. No sábado (23), o funcionamento será das 9h às 18h, não abrindo no domingo e nem na segunda-feira (24 e 25).



No dia 26, após o Natal, o comércio funciona das 12h às 18h.

De 27 a 30 de dezembro, o comércio abre em horário normal. Não funciona no domingo e também não abre no dia 1º de janeiro, feriado de Ano Novo.

O funcionamento do comércio só será retomado no dia 2 de janeiro, a partir das 12h, permanecendo até as 18h de portas abertas.