IRAPURU: Karatê finaliza ano com destaque em todas as competições

Irapuruenses participaram do XXXIII SHIAI INTERNO AZK, na cidade de Tupi Paulista.

Essa competição fecha com chave de ouro o calendário esportivo do Karatê Irapuru, que participou de várias competições de forma inédita ao longo do ano de 2023.

Mesmo sendo uma confraternização para a finalização do ano da AZK, a competição contou com 400 atletas, segundo o organizador, muitos deles campeões estaduais que participaram das finais do campeonato Brasileiro.

Para o orgulho do Sensei Alex Chiaradia, nossos bravos competidores mais uma vez trouxeram inúmeras medalhas para casa, feito que se repete com frequência em todas as competições.

Quadro de Medalhas

-Kata em Equipe

Arthur, Lucas e Dudinha – Bronze

-Kata Individual

Duda – Bronze

Sara – Prata

Arthur – Prata

Geovana Carneiro – Bronze

-Shiai Individual

Samuel – Bronze

Luiz – Bronze

Eduardo – Ouro

Geovana Carneiro – Ouro

Hellen – Bronze

Duda Pereira ouro

Matheus – Bronze

Arthur – bronze

-Shiai em Equipe

Duda, Hellen e Stephany – Ouro

Lucas Alves, Gabriel e Pedro Veroneze – Prata

Geovana Carneiro, Yasmin e Fernanda – Ouro

Kauã,Eduardo e Eduardo – Prata

O Karatê Irapuru agradece o Sensei Zanon por convidar nossa equipe para fazer parte deste grande evento organizado pelo Grupo AZK.