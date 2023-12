FLÓRIDA: Realizada pelo Judiciário, palestra atende quase mil alunos

O Fórum da comarca de Flórida Paulista, em parceria com a Polícia Ambiental, realizou um ciclo de palestras e exposição de animais taxidermizados, voltado para as crianças das unidades de ensino do município.

Participaram do evento, os alunos da creche Professor Maria Yvonne; Mariana Militão Rondon; Emei Criança Feliz e Otaviano José Corrêa, em um público de quase mil alunos, além de professores, diretores e a população floridense, recepcionados pelos colaboradores do Fórum.

O intuito do ciclo de palestras e exposições foi de promover a conscientização da importância da preservação da fauna e flora, principalmente na nossa cidade e região, ambas ricas pela presença de animais e plantas de várias espécies.

Finalizando as ações, houve a soltura de pássaros selvagens na praça Gerson Ferracini, em frente ao Fórum.

“Vivemos um momento de desigualdade, crise climática, ambientes digitais sem regulamentação. Criar um mundo melhor para as crianças é buscar transformar esta realidade”, enfatizou em sua fala a juíza de direito dra. Ruth Duarte Menegatti.

Ainda conforme a magistrada, novas ações, com este sentido, também deverão ser realizadas no próximo ano no município.