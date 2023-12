LUCÉLIA: Audiência Pública apresentará Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Salto Botelho

A Prefeitura de Lucélia está convidando a população para participar da Audiência Pública para apresentação do Plano de Manejo, instituído pela Lei Municipal nº 4.901/2020, art. 7° § 1º que definirá a zona de amortecimento e as normas específicas para uso dos recursos do Parque Natural Municipal Salto Botelho.

Na oportunidade será apresentado a regulamentação das atividades comerciais: artesanatos, souvenires, alimentos, camping, canoagem, rafting, transporte de visitantes por embarcações da comunidade do entorno, eventos e atividades compatíveis com ecoturismo, turismo de aventura e lazer no espaço territorial e entorno da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal Salto Botelho, além dos corredores ecológicos da unidade.

A audiência pública terá a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMDEMA), Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e do Conselho Consultivo do Parque.

De acordo com a publicação da Prefeitura de Lucélia, a audiência pública acontecerá no próximo dia 19 de dezembro de 2023 (terça-feira), a partir das 18h, com o acesso Online pela Plataforma Teams – Link: https://bit.ly/transmissãoaudienciaaovivo