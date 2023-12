SALMOURÃO: Praça recebe decoração especial e deixa cidade em clima de Natal

No sábado (9), foi realizada pela administração municipal a inauguração do Natal Iluminado, que encheu e encantou os olhos de toda população que prestigiou o lindo trabalho de iluminação natalina na Praça da Bandeira.

A inauguração ocorreu logo após a Santa Missa e começou com algumas palavras do Padre José Marques, que falou sobre a fraternidade e o espírito natalino, e em seguida deu a benção sobre nossa cidade, aos munícipes presentes e ainda a todas as autoridades municipais que estiveram pelo local.

Após houve a palavra das autoridades do Município e em seguida, aconteceu a apresentação das crianças do Projeto Espaço Amigo, que cantaram brilhantemente algumas canções de natal sob a regência de seus professores e orientadores. Quem também abrilhantou a noite foi a Orquestra Camerata Villa Lobos, que proporcionou um show sonoro com a apresentação de músicas com instrumentos de corda e sopro.

A decoração chamou atenção dos presentes pela criatividade, beleza e show de luzes na praça da Bandeira, deixando Salmourão em clima de Natal.