FLÓRIDA: Apresentação da Orquestra de Descalvado é sucesso

Realizada na noite de ontem (18), na Praça Gerson Ferracini, a apresentação da Orquestra de Câmara de Descalvado (SP), foi sucesso.



O evento reuniu famílias no coreto da praça, onde foram executadas músicas nacionais, internacionais e natalinas pelos músicos que compõe a orquestra.

O evento é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa, em parceria com a Prefeitura de Flórida Paulista com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e a Associação Paulista dos Amigos da Arte.





A TV Folha Regional realizou a transmissão ao vivo da apresentação que pode ser assistida no link: https://www.facebook.com/100064860241193/videos/6437846742983785