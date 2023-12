IRAPURU: Inaugurada das obras de reforma e ampliação da creche escola

Na quinta-feira, dia 14, na Creche Octavina Santana Caivano, os alunos se apresentaram em ritmo natalino para comemorar a conclusão do ano letivo, momento de festa e confraternização.

Os alunos e alunas se apresentaram ao lado de suas Professoras, os pais e familiares prestigiaram as apresentações de dança e música, ao final uma visita ilustre, a chegada do bom velhinho agitou ainda mais a manhã festiva.

Em um segundo ato, o Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou a solenidade de inauguração da reforma e ampliação executadas na Creche Octavina Santana Caivano.

Foi apresentado ao público presente mais um avanço na Educação Municipal, a ampliação da Creche Octavina Santana Caivano para melhor atender a comunidade zerando a lista de espera.

A instituição contempla crianças da faixa etária de 6 meses a 3 anos e 11 meses, e com a ampliação conta agora com mais quatro salas, sendo duas salas para atividades, sala de leitura e uma brinquedoteca, além do playground com cobertura para os pequenos, oportunizando o brincar prazeroso e saudável em área aberta.

Para a execução da obra, a Prefeitura Municipal contratou através de licitação a empresa J.Z. Engenharia.

A Prefeitura de Irapuru investiu recursos próprios para a execução da obra tendo um investimento total no valor de R$ 526.966,28, de acordo com a placa com as informações sobre a edificação.

A ampliação conta com salas climatizadas, brinquedoceta, sala de atividades e sala de leitura.

(Com informações da Ass. de Imprensa).