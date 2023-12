FLORA RICA: Cantata de Natal é sucesso

No dia 11 foi realizada uma Cantata de Natal com a participação dos alunos da Emefei Prof. Armando Lopes Moreno e Emei Olga A. L. Emboava, através das Secretarias Municipais de Cultura e Educação com o apoio da Prefeitura de Flora Rica.

Foram realizadas várias apresentações especiais sob a presença da equipe de Educação Municipal, secretários municipais, prefeito Fábio, primeira-dama Renata, pais dos alunos e comunidade.

Com o intuito de celebrar a magia do Natal e promover a integração entre a comunidade e as instituições educacionais, o evento proporcionou uma experiência memorável para toda a família.

A Cantata de Natal contou com apresentações musicais e corais, envolvendo talentosos estudantes das escolas de Flora Rica.

Familiares estiveram presentes no evento e se emocionaram com a vibrante participação dos alunos. A Banda Marcial também abrilhantou o evento com sua emocionante apresentação.

A Cantata de Natal foi considerada um sucesso, representando a união de esforços das secretarias envolvidas e o comprometimento da Prefeitura de Flora Rica com o enriquecimento cultural da cidade.