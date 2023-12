FLÓRIDA: Pague seu IPTU em dia e concorra uma TV

Em mais uma edição, a Prefeitura de Flórida Paulista vai sortear uma TV de 32 polegadas, LED; para os contribuintes que estiverem com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), instituídos pelo município, quitados e rigorosamente em dia.

A ação que já acontece há vários anos, é uma forma de premiar aqueles contribuintes que mantém em dia o pagamento destes impostos.

O sorteio será realizado no dia 22 de dezembro, no Paço Municipal, com a presença das autoridades e servidores públicos.

Para mais informações, o interessado deve entrar em contato com a Prefeitura de Flórida Paulista.