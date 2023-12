Emprega Prudente oferece quase 200 oportunidades de trabalho nesta quarta

As vagas podem ser consultadas no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br,

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 195 oportunidades de trabalho, nesta quarta-feira 20 de dezembro .

Os cargos disponíveis podem ser conferidos no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Confira as 195 vagas ofertadas no Emprega Prudente:

2 vagas para Supervisor de Vendas

1 vaga para Supervisor de Logística

1 vaga para Auxiliar Administrativo Logístico

2 vagas para Auxiliar de Produção (PCD)

22 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Montador de Kit Reparo Para Alto Falante

10 vagas para Motorista de Caminhão Truck

10 vagas para Motorista de Caminhão Toco

1 vaga para Motorista Toco

1 vaga para Representante Comercial

1 vaga para Desenvolvedor de Software

2 vagas para Mecânico Automotivo

3 vagas para Mecânico de Automóveis

1 vaga para Costureira

1 vaga para Analista de Infraestrutura

4 vagas para Soldador

2 vagas para Soldador de Veículos a Diesel

2 vagas para Pedreiro

1 vaga para Serviços Gerais/Camareira

3 vagas para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Recepcionista/Mensageira

3 vagas para Vendedor

2 vagas para Vendedor(a) de Veículos

1 vaga para Engenheiro Civil

2 vagas para Vendedor Interno (colchões, estofados e móveis)

2 vagas para Polidor de Automotivo

2 vagas para Lavador de Automotivos

1 vaga para Advogado Trabalhista

1 vaga para Auxiliar de Pizzaiolo

1 vaga para Chapeiro

1 vaga para Auxiliar Cozinha e Chapeiro

3 vagas para Empacotador

15 vagas para Motorista de Ônibus

1 vaga para Vendedor Externo

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Secretária

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Analista de Marketing

1 vaga para Assistente de Compras

1 vaga para Assistente de Mídias Sociais

3 vagas para Auxiliar de Instalador de Energia Solar

1 vaga para Auxiliar Administrativo

4 vagas para Auxiliar Administrativo (PCD)

1 vaga para Auxiliar de Recursos Humanos

1 vaga para Assistente Administrativo

7 vagas para Operador de Empilhadeira

4 vagas para Controlador de Acesso

3 vagas para Cozinheiro(a)

1 vaga para Salgadeira

1 vaga para Estoquista

1 vaga para Gestor de Restaurante

1 vaga para Farmacêutico

8 vagas para Etiquetagem (PCD)

1 vaga para Auxiliar de Cozinha – Panificadora

3 vagas para Auxiliar de Cozinha

3 vagas para Atendente

1 vaga para Encanador

1 vaga para Eletricista

2 vagas para Auxiliar de Manutenção

2 vagas para Vendedor(a)

1 vaga para Operadora de Cartão

1 vaga para Consultor de Vendas – Loja de Telefonia

1 vaga para Assistente Comercial

1 vaga para Mecânico de Refrigeração

3 vagas para Repositor

1 vaga para Auxiliar Geral

2 vagas para Empacotador

1 vaga para Supervisora de Call Center

1 vaga para Auxiliar de Pacotes

1 vaga para Montador Automotivo

3 vagas para Técnico Eletrônico

3 vagas para Auxiliar de Técnico Eletrônico

1 vaga para Operador de Máquinas – Retroescavadeira

1 vaga para Operador de Retroescavadeira

1 vaga para Motorista Entregador

1 vaga para Atendente de Restaurante

1 vaga para Atendente

1 vaga para Ajudante de Motorista

1 vaga para Gerente de Loja de Calçados

1 vaga para Auxiliar Financeiro

1 vaga para Analista de Recursos Humanos

1 vaga para Psicóloga

1 vaga para Servente de Pedreiro

1 vaga para Mestre de Obra

1 vaga para Serviços Gerais

1 vaga para Vendedor Interno (Auto Peças)