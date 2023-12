FLÓRIDA: Liberado tráfego de veículos na nova ponte próxima ao Distrito do Indaiá

Encontra-se em fase final de execução as obras de construção da ponte mista de aço e concreto armado na estrada FLP 0321, no distrito do Indaiá do Aguapeí.

O Governo do Estado por intermédio da Defesa Civil do Estado autorizou no mês de abril do ano passado a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.062.688,54 para a construção da nova ponte mista na estrada que liga o distrito do Indaiá do Aguapeí ao rio Feio.

Na licitação realizada pela Prefeitura de Flórida Paulista foi vencedora a empresa Ecopontes – Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda. da cidade de Presidente Prudente; a nova ponte que está sendo construída será mista, sendo de aço e concreto armado.

A junção de aço e concreto assegura durabilidade e segurança, garantindo que a estrada esteja disponível para todos os que dela necessitam.

Após meses de trabalho, com a construção das cabeceiras de concreto, no final do mês de novembro foram colocados os tablados de aço da nova ponte, que no começo do mês de dezembro recebeu a concretagem.

Esta semana após a execução de cobertura das cabeceiras, a nova ponte foi liberada para o tráfego de veículos.

A nova ponte além de bastante segura para suportar o tráfego intenso de caminhões pesados e também proporciona conforto com espaço especialmente para pedestres.

A construção de uma nova ponte vinha sendo reivindicada pelo prefeito Wilson Fróio Júnior desde o mandato anterior, uma vez que a antiga ponte de concreto caiu há mais de 7 anos e a passagem estava sendo feita desde então, por uma ponte provisória de madeira construída ao lado da antiga.