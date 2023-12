Pompeia tem maior PIB per capita da região e índice está entre os 50 maiores do Estado

A cidade de Pompeia se destaca com o maior PIB per capita (Produto Interno Bruto por quantidade de moradores) da região e tem ainda um dos 50 maiores índices dentre todos os 645 municípios do Estado de São Paulo.

A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com dados de 2021, divulgados em relatório no último dia 15 de dezembro.

De acordo com a publicação, Pompeia produziu R$ 1,9 bilhão em 2021. É pouco comparado ao que é registrado em Marília, por exemplo, que produziu R$ 9,7 bi no mesmo período, mas muito se for levado em consideração o tamanho da população das cidades.