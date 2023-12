FLÓRIDA: Prefeitura e Fundo Social realizam entrega de cestas de Natal

O Fundo Social de Solidariedade realizou a tradicional entrega de cestas de Natal, as famílias floridenses.

Foram distribuídas um total de 350 cestas acompanhadas com panetone, sendo beneficiadas famílias da cidade e dos distritos do Indaiá do Aguapei e Alto Iris.

A presidente do Fundo Social Nelci Fróio esteve pessoalmente juntamente com a equipe e colaboradores, distribuindo as cestas e também presentes para as crianças.

“Venho expressar meus agradecimentos a Deus por me proporcionar mais um ano para atender nossa população, entregando cestas natalinas com panetones e alguns mimos às crianças… Nada faço, nada realizo sem o grande esforço da minha equipe, todos muito competentes e comprometidos. A todos os secretários e equipes, nossos agradecimentos. À população floridense, desejamos um santo Natal e um 2024 repleto de saúde e muita paz. Agradeço à todos os parceiros que sempre nos apoiam, aos amigos que estendem as mãos nos momentos que precisamos. Que Deus, em Sua imensa bondade, lhes dê em dobro toda contribuição. Um Feliz Natal e um 2024 com muito amor a todos!!”, agradeceu Nelci Fróio.