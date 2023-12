IRAPURU: Ação de Natal entrega mais de 700 kits e presentes para crianças

Em mais um ano, a ação entre amigos de Irapuru, proporcionou a alegria para mais de 700 crianças.

No dia 17, com o apoio de viaturas da Polícia Militar, colaboradores e pessoas de diversos segmentos da comunidade irapuruense, a caravana com o papai, mamãe Noel, gnomos e seus colaboradores, passou por todos os bairros e distribuiu bolas, doces, sucos, sorvetes e outras guloseimas para as crianças.

Todo o trabalho que foi iniciado há anos atrás por um casal irapuruense e que a cada ano ganha mais força e adeptos, foi feito de forma voluntária, via arrecadações que, conforme a organização, ultrapassaram os R$ 12 mil.

Um dos organizadores e que se vestiu de papai Noel, Carlos Francisco Lyrio, destacou o empenho e união das pessoas para que este trabalho pudesse alcançar o sucesso e a dimensão em que chegou.