LUCÉLIA: Capela de São José é inaugurada com a presença de um grande número de fiéis

Foi inaugurada na noite de sexta-feira (22), a Capela São José, em Lucélia, com a presença de um grande número de fiéis.



Também esteve presente o bispo diocesano Dom Luiz Antônio e vários sacerdotes da Diocese de Marília.



Durante a cerimônia, foram realizadas as bênçãos da mesa da Palavra, altar e sacrário.



Ao término da celebração, diversos profissionais que contribuíram para a construção da Capela foram homenageados.



A obra de construção realizada em terreno anexo ao Colégio Missionário Congregação Irmãs São José Maria Cluny, na rua Edmundo Micalli, Vila Rancharia, foi iniciada em setembro do ano passado e em pouco mais de um ano, foi entregue para a comunidade católica luceliense que agora conta com um novo templo para as suas celebrações.