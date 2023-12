PACAEMBU: Pronto Socorro Municipal tem reclamações quanto a falta de médicos

O jornalismo Folha Regional recebeu nos últimos dias muitas reclamações de moradores de Pacaembu quanto ao atendimento no Pronto Socorro Municipal.

De acordo com relatos a falta de médico no local tem causado enormes transtornos pois muitas vezes as pessoas ficam esperando horas pelo atendimento médico e em muitas vezes, são obrigadas a voltarem para as suas casas sem ser atendidas, devido ao grande número de pessoas.

Muitos relatos de demora no atendimento e de falta de médicos também ter surgidos nas redes sociais, sendo que os enfermeiros se esforçam no máximo para manter o atendimento mínimo dos pacientes que buscam o Pronto Socorro Municipal diariamente.

Apesar das reclamações a Prefeitura Municipal de Pacaembu até o momento não se posicionou sobre a situação.

O Pronto Atendimento Municipal é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pacaembu que é local, onde a população receber os primeiros atendimentos, sendo que se houver necessidade de internação ou atendimento especializado, o paciente é removido para a Santa Casa de Adamantina onde a Prefeitura de Pacaembu mantém convenio.