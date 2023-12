PARAPUÃ: Semáforo instalado no centro da cidade entra em funcionamento

A empresa contratada pela Prefeitura de Parapuã para finalizar a instalação do semáforo de 4 tempos no cruzamento das avenidas Pernambuco e São Paulo, finalizou o trabalho e o equipamento entrou em operação na última segunda-feira (18).

Após estudos de viabilidade viária, foi diagnosticado que o referido cruzamento apresentava demanda para a instalação do dispositivo semafórico.

De acordo com a Prefeitura, a empresa finalizou a instalação física do equipamento no dia 21 de novembro, permanecendo pendente a ligação elétrica do dispositivo após procedimentos próprios junto a concessionária Energisa, fato que agora aconteceu.

A aquisição e instalação demandaram o investimento da quantia de R$ 82.380,00, sendo R$ 60.000,00 de origem do Governo Federal, conquistado pelo vereador Eder Castro e R$ 22.380,00, de recursos dos cofres do município de Parapuã, uma vez que os recursos estaduais não foram suficientes para comprar e instalar os equipamentos semafóricos.

O vereador Eder Castro comemorou a entrada em funcionamento do equipamento. “Os semáforos começaram a operar a partir de hoje, no cruzamento das avenidas São Paulo e Pernambuco, para garantir mais segurança no trânsito, um equipamento fruto do meu trabalho constante pelo bem da nossa cidade, uma conquista histórica para Parapuã, mais segurança e menos acidentes. Motoristas, fiquem atentos e sigam as sinalizações, esse é meu papel como vereador”, afirmou.

Também através das redes sociais, o vereador Eder Castro ressaltou a satisfação em ver a implantação do semáforo. “Fico feliz em poder fazer parte dessa conquista, agradeço carinhosamente o ex-deputado federal Ricardo Izar pelo recurso de esfera federal com intermédio do deputado federal Luiz Carlos Motta e deputado estadual Helinho Zanatta; esse sempre será meu papel como vereador, o trabalho não para. Agradeço o amigo e assessor Leonard Horle por todo empenho, agradeço a Prefeitura de Parapuã pela contrapartida para viabilizar a instalação, afinal ninguém faz nada sozinho. Deus abençoe a todos”, afirmou o vereador Eder Castro.