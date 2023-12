IRAPURU: CAIPIRAPURU 2023 acontece de 27 a 30 de dezembro com diversas atrações

Irapuru vai sediar no período de 27 a 30 de dezembro, a maior celebração da cultura caipira do Oeste Paulista: o Caipirapuru 2023 está confirmado para mais uma edição este ano.

“Neste ano, nossa festa ganha mais um dia, estamos empenhados em realizar mais uma vez um evento de qualidade, repetindo o sucesso da última edição. Estamos preparando uma bela festa, e contamos com o apoio de todos os irapuruenses”, destacou o presidente da comissão organizadora, o vice-prefeito Luiz Vitoretti.

O Caipirapuru mantém as tradições culturais do município de Irapuru, e a edição 2023 terá quatro dias de festa e trará ícones da música sertaneja raiz, artesanato, musicais, feira gastronômica e artesanal, tudo isso com entrada totalmente gratuita.

As atrações confirmadas são: Mococa e Paraíso (27/12); Divino e Donizete (28); Cacique e Paje (29) e ainda Peão Dourado e Pratini (30).

O Caipirapuru 2023 vai acontecer na praça central e conta com total apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Irapuru.

(Com informações da ass. de imprensa)