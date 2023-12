Morro e Catadão goleiam na Copa Bussi de Futebol Médio de Lucélia

A quinta rodada da 1ª edição da Copa Municipal Bussi de Futebol Médio de Lucélia, teve dois jogos com duas goleadas.

Com o destaque da rodada sendo Elizeu “Zéu” (Foto), que marcou três gols, na vitória por 6 a 2, do C.A. do Morro/ Marcin Funilaria/ Restaurante Panela Caipira, contra o time da Autoescola União F.C/Lucélia. Além dos gols de Elizeu, os seus companheiros Caruso (2) e Jonas (1), também balançaram as redes do time do C.A. do Morro.

A quinta rodada apresentou ainda no sábado (23), no campo do Clube da Afucal, o outro duelo acirrado. O time do Mate Store Ervateria/Catadão F.C Resenha/Morro (B), faz a sua diferença em campo e venceu por 4 a 1, o time da Academia Bussi F.C./Marcel Celulares. Com os gols marcados por: Juninho Fabian (2), Muriel Bertin e Padeirinho Filho.

CLASSIFICAÇÃO

1º Lugar -C.A. Morro – 6, River Plate – 6, Autoescola União – 6, Mate Store -6, Galácticos – 3, NM Instalações Elétricas – 3, Fiomentira – 3, União Nordesul – 3, Academia Bussi – 0, Amigos do Brunim – 0 e TW Bar -0.

ARBITRAGEM

A partida foi conduzida pelos árbitros Aguinaldo Nascimento “Té ” e Lucas Renato “Lucão “.

SEXTA RODADA DIA 7 DE JANEIRO

A sexta rodada será realizada no dia 7 de janeiro, com quatros duelos:

-C.A. Morro/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria X Mate Store Ervateria/ Catadão Resenha/ Morro (B)

-Fiomentira F.C. X União Nordesul F.C/ Cesta Básica

-Academia Bussi/ Marcel Celulares X NM Instalações Elétricas

-River Plate F.C/ Mecânica RL/ Mercado Paraíso do Mazim X Amigos do Brunim Moto Taxi

AFUCAL

Os jogos estão sendo realizados no campo do Clube da Afucal.

ORGANIZAÇÃO

Esportista Vereador Vinicius Bussi.

Na foto, o jogador Elizeu que marcou três gols e foi o destaque da última rodada