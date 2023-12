Tupã realiza concurso e elege Rei Momo e Rainha do Carnaval Mirim

A Corte carnavalesca do Tupã Folia 2024 está completa, após a eleição do Rei Momo e a Rainha do Carnaval Mirim, nesta quinta-feira (21). Os jurados escolheram Pedro Lucas Tanaka para representar o Rei Momo Miriam, e Maria Julia Vasconcelos de Oliveira para representar a Rainha do Carnaval Miriam no Tupã Folia 2024.

O evento foi promovido pela Subsecretaria Municipal de Cultura. Da disputa participaram candidatos (as) com idade entre 10 e 12 anos.

Os critérios para avaliação e decisão dos vencedores foram: simpatia, comunicação, samba no pé e plasticidade. Todos os vencedores do concurso serão premiados com o valor de R$ 1.500,00, e deverão seguir cronograma estipulado pela Comissão Organizadora do Tupã Folia 2024.

CATEGORIA ADULTO

Na categoria “adulto” já haviam sido selecionados Reis e Rainhas do Carnaval, inclusive, da “Melhor Idade”. Os ganhadores do concurso foram: Cleison Antônio Correa (Rei Momo do Carnaval 2024); Meire Elen Oliveira de Medeiros (Rainha do Carnaval 2024); José dos Santos (Rei da Melhor Idade do Carnaval 2024); e Ivanete Bueno (Rainha da Melhor idade do Carnaval 2024).

Os selecionados para a corte carnavalesca participarão de ações do Tupã Folia, de 2 a 4 de fevereiro, sendo quatro noites e duas matinês.

“São esses representantes que levarão toda a alegria do carnaval para a avenida, com muito samba no pé. Parabenizo todos os que participaram e, principalmente, aos que foram selecionados este ano e que representarão o Tupã Folia 2024”, concluiu o Subsecretário de Cultura, Luis Carlos Sanches.