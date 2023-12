FLÓRIDA: Fróio anuncia aprovação de projeto para construção de ciclovia na vicinal do Cemitério

O Governo do Estado anunciou a aprovação de projetos pelo Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID).

O FID tem como objetivo gerir os recursos destinados à reparação dos danos ao meio ambiente, aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ao consumidor, ao contribuinte, às pessoas com deficiência, ao idoso, à saúde pública, à habitação e urbanismo e à cidadania, bem como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo no território do Estado.

De acordo com o prefeito Wilson Fróio Júnior, a Prefeitura de Flórida Paulista apresentou o projeto técnico e teve a sua aprovação, visando a implantação de uma ciclovia na avenida Atílio Casadei, a vicinal do Cemitério Municipal. “Felizmente nosso projeto foi aprovado e confirmado pelo Governo do Estado”, afirmou Fróio.

Para a implantação da ciclovia que margeará a vicinal até após o Cemitério Municipal, será liberado recursos financeiros na importância de R$ 800 mil.

O prefeito Fróio ressaltou que com a aprovação do projeto agora será agilizada a contratação de uma empresa para a implantação da ciclovia que proporcionará mais uma opção de lazer e esporte em Flórida Paulista.