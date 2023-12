FLORA RICA: Inauguração do banheiro público na Praça da Matriz

Na noite de 24 de dezembro, foi realizada uma breve solenidade de inauguração do banheiro público, localizado na Praça Matriz de Flora Rica.

O prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria realizou o descerramento da placa junto ao secretário municipal de Obras, Osmar Júnior.

Também estiveram presentes na solenidade, a primeira-dama Renata Rodrigues, o secretário municipal de Cultura Daniel, assessor Felipe, vereador Juarez, presidente da Câmara Marialice, Cícero e Abílio.

O novo local conta com uma infraestrutura moderna, acessibilidade, espelhos e muita iluminação.

De acordo com o prefeito, a retomada desta obra foi uma grande conquista para a administração municipal. “Com esforço e dedicação, conseguimos retomar essa obra, que por muito tempo esteve parada. Sabemos que serviços públicos como este são essenciais para garantir conforto e higiene, além de atender as demandas durante os eventos na Praça Matriz. Que este banheiro público seja utilizado com respeito e zelo, fortalecendo o senso de comunidade que nos une”, destacou o prefeito.