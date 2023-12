FLÓRIDA: Contratada empresa para implantação de iluminação no campo do Distrito do Indaiá

Através de processo de licitação, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou uma empresa especializada visando a implantação de iluminação no campo de futebol localizado no Distrito do Indaiá do Aguapeí.

No último dia 13 de dezembro, o prefeito Wilson Fróio Júnior assinou a homologação do processo licitatório que contratou a empresa.

A empresa vencedora da licitação é a Degrande & Santos Instalações Elétricas Ltda. da cidade Lucélia.

De acordo com o processo licitatório a empresa vencedora apresentou o valor de R$ 94.253,04 e executará a implantação da iluminação no campo de futebol do Distrito do Indaiá de acordo com o projeto técnico apresentado pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

A execução desta importante conquista há muito tempo esperada pelos esportistas e comunidade do Distrito do Indaiá do Aguapeí é fruto de emenda impositiva de autoria dos vereadores Thiago Ribeiro de Souza, Magrão e Hermano Mota no valor de R$ 95 mil, apresentado na Câmara Municipal de Flórida Paulista.

“Com a iluminação no campo de futebol, além de servir para a prática esportiva no período noturno, também proporcionará condições de realização de eventos diversos para a comunidade”, ressaltou o vereador Thiago.