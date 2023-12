OSVALDO CRUZ: Com estádio ainda interditado e com obras, Azulão continuará parado em 2025

O estádio municipal Breno Ribeiro do Val continua interditado por tempo indeterminado para receber as obras necessárias para utilização dentro das normas.

A primeira parte que foi para cumprir uma decisão judicial já está pronta. É o caso das arquibancadas do setor G e também a retirada dos assentos de metal.

Agora a segunda parte da obra visa a conclusão dos vestiários e segundo a Prefeitura serão feitas as reformas necessárias nos vestiários e ampliação, e ainda com os recursos conquistados junto ao Governo do Estado será possível a execução de obras de melhorias na arquibancada no setor E.

O contrato para a execução desta parte da obra é para ser executada até o ano de 2025, porém a intenção é concluir os trabalhos em 2024.

Após essas obras, a Prefeitura terá que realizar outras complementares para que seja regularizada toda a documentação necessária para que o Estádio Municipal seja liberado pelos órgãos técnicos como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Sem as obras necessárias no Estádio Municipal, o presidente do Azulão, Rubens Romanini confirmou que em 2024 não haverá futebol em Osvaldo Cruz, isso vale para o profissional e para as categorias de base como sub 15 e sub 17. Continua apenas o Projeto Social das categorias de base.

(Com reportagem da TV Fronteira)