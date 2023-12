CAIPIRAPURU 2023: Primeira noite de festa supera expectativas

Está acontecendo em Irapuru a 23ª edição do “Caipirapuru”, de 27 a 30 de Dezembro.

Em quatro dias de festa, que se iniciou nesta quarta-feira (27), segundo os organizadores superou as expectativas de público prestigiando a maior festa da Cultura Caipira do Estado de São Paulo.

Passou pelo palco grandes expoentes da música caipira, como a violeiro Arnaldo Freitas, Anderson e Maicon, Kazu Reis e tantos outros.



Para encerrar a primeira noite de festa com a praça completamente lotada, subiu ao palco a dupla “Mococa e Paraíso” encerrando a primeira noite com chave de ouro.

O Caipirapuru 2023 segue com sua programação até o sábado 30, com feira do artesanato e ampla praça de alimentação.

Nesta quinta-feira, o segundo dia do evento haverá a apresentação no 1º Show da dupla Tião Goiano e Odilon e no 2º Show com Paulo Vitor e Dumont, e encerrando a noite com o show principal da dupla Divino e Donizete.