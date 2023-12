FLÓRIDA: Em acidente doméstico, idosa é atropelada, não resiste e morre

Uma idosa morreu neste sábado, após acidente doméstico em Flórida Paulista.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional NET, consta no boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Civil, após ouvir todas as partes envolvidas nesta ocorrência, que o neto da vítima manobrava o veículo Meriva, quando por motivos a serem esclarecidos, acabou atropelando a idosa.

Ela chegou a ser socorrida, porém, devido aos graves ferimentos, não resistiu e acabou falecendo horas após, na Santa Casa de Adamantina.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e contou também com o empenho do Corpo de Bombeiros no socorro a vítima.

O caso foi registrado no Plantão Permanente da Polícia Civil de Adamantina, onde após colher todas as versões e analisar as informações prestadas sobre o caso, o delegado Dr. Alex Marin Leite, embasado no fato da apresentação de forma espontânea do autor logo após o lamentável acidente que ceifou a vida de sua avó, bem como diante das informações colhidas junto aos policiais, e oitiva das testemunhas, determinou pela liberação do mesmo para responder inicialmente pelo crime de homicídio culposo (sem intenção de matar), determinando ainda os exames do EPML de Adamantina.

A investigação seguirá a cargo da Delegacia de Polícia de Flórida Paulista que contará com o auxílio de um laudo pericial que poderá ajudar a nortear o inquérito.

O jornalismo Folha Regional NET entrou em contato com a família, porém, até o momento da postagem desse conteúdo, não houve manifestação por parte da mesma.

O Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Site), lamenta o ocorrido e expressa os votos de pesar aos os familiares e amigos da vítima.

A matéria segue aberta à possível manifestação da família.