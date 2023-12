FLÓRIDA: Polícia Militar alerta para “excessos” do fim de ano, inclusive som alto

Visando promover uma “virada de ano” bastante positiva e de tranquilidade para a população floridense, a Polícia Militar, comandada pelo Sargento PM D’Aquino, faz algumas orientações aos moradores de Flórida Paulista, região e de outras localidades que vieram passar o réveillon na Cidade Amizade.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional NET, o Sargento D’Aquino destacou a importância de que sejam evitados os excessos, tais como: na ingestão de bebidas alcoólicas; a mistura de álcool e direção veicular; aglomerações em via pública que impeçam a passagem de veículos ou que coloquem em risco os pedestres; e por fim, um dos problemas que mais geram reclamação, o de som alto.

“Nossas equipes estarão prontas para realizar o trabalho de patrulhamento preventivo, ostensivo e de orientação aos cidadãos. Contamos com a colaboração de todos, para que juntos, possamos celebrar uma das datas mais esperadas do ano, com bastante consciência e que mais uma vez, possa ser sem ocorrências ou problemas de grande vulto”, disse o Sargento PM D’Aquino.



Foi destacado ainda por Sargento D’Aquino, que no Natal, foi necessária a intervenção da Polícia Militar em ocorrências de som alto, sendo que pelo menos três delas, resultaram em multas que equivalem a quase R$ 20 mil no total.

Nos casos citados acima, os veículos estavam estacionados, com som alto e aglomeração ao redor, o que além de perturbar o sossego, também impedia a livre circulação de pessoas.

“Desejamos que todos possam desfrutar de uma virada de ano saudável e em paz. Contem com a Polícia Militar no que precisarem, via 190 ou em contato direto”, finalizou o Sargento PM D’Aquino.