IRAPURU: 23º Caipirapuru foi um sucesso

Já é tradição o Caipirapuru a vinte e três anos em Irapuru, considerada a maior festa caipira do Oeste Paulista e neste ano o evento se superou, em todos os sentidos, de acordo com a sua organização.

Com um clima típico de verão, a festa realizada entre os dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro, foi marcada pela alegria contagiante dos convidados e o público presente, foram quatro dias de festas com várias atrações.

Pelo palco do Caipirapuru passou grandes nomes do cancioneiro caipira, com a viola caipira de pano de fundo, ouvimos: Mococa e Paraíso, Divino e Donizete, Cacique e Pajé, Juliana Andrade e Cleiton Torres, Peão Dourado e Pratini e outros grandes expoentes da música, além dos artistas locais que abrilhantaram o palco aberto.

A praça de alimentação e a feira do artesanato foi um grande atrativo para o público, culinária variada e bom atendimento que fizeram a diferença.

A Comissão Organizadora agradece a toda população e visitantes que lotaram a praça central nos quatro dias de festa. O Caipirapuru 2023 entrará para história!

Com informações da Ass. de Imprensa