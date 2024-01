SALMOURÃO: Câmara realiza devolução de R$ 151 mil para a Prefeitura em 2023

O presidente da Câmara Municipal de Salmourão, vereador Wesley Barbosa esteve no mês de dezembro no gabinete da Prefeitura Municipal de Salmourão, onde foi recepcionado pela prefeita Sônia Cristina Jacon Gabau para efetuar a devolução de mais uma parte do duodécimo ao Poder Executivo Municipal.

Na oportunidade, o representando a Câmara Municipal de Salmourão, realizou a entrega de um cheque no valor de R$ 25.770,12, sendo este valor parte de duodécimo e ainda um segundo cheque no valor de R$ 7.143, 28 referente a juros ativos de renda com aplicação financeira.

As devoluções vão servir para reforçar o caixa da municipalidade e a devolução foi realizada para atender a legislação que rege a administração pública. O valor devolvido no mês de dezembro, somado aos valores devolvidos em outras oportunidades durante o ano de 2023 chega ao montante exato de R$ 151.274,20.

“Dessa forma, exercemos assim por mais uma vez a política participativa e em um trabalho de parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, onde o objetivo é sempre fazer o melhor para toda a população”, ressaltou o presidente do legislativo, vereador Wesley Barbosa.