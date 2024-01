LUCÉLIA: Vereadores derrubam vetos da prefeita Tati Guilhermino em sessão da Câmara

Uma sessão extraordinária foi agendada e realizada no último dia 27 de dezembro, ao meio dia, para analisar e discutir os vetos da prefeita de Lucélia Tatiana Guilhermino sobre projetos aprovados pela Câmara Municipal de Lucélia com emendas modificativas dos vereadores.

Na votação, os vereadores derrubaram quatro, dos cinco vetos e impuseram uma derrota a chefe do executivo. Até mesmo a bancada de vereadores da base da prefeita, votaram pela derrubada dos vetos. Confira os vetos:

-VETO Nº 002/2023. Veta Integralmente – Emenda Modificativa Nº 003/2023 – (Repasse APAE; CRECHE ANA MARIA JAVOUHEY E APROCAF) – Referente ao Projeto de Lei do Executivo Nº 071/2023 – (LOA). O veto foi derrubado.

-VETO Nº 003/2023. Veta Integralmente – Emenda Modificativa Nº 004/2023 – (Repasse Lar São Vicente de Paulo) – Referente ao Projeto de Lei do Executivo Nº 071/2023 – (LOA). O veto foi derrubado.

-VETO Nº 004/2023. Veta Integralmente – Emenda Modificativa Nº 005/2023 – (Repasse Assorural) – Referente ao Projeto de Lei do Executivo Nº 071/2023 – (LOA). O veto foi derrubado pelos vereadores.

-VETO Nº 005/2023. Veta Integralmente – Emenda Modificativa Nº 006/2023 – (Repasse Turismo, Cultura e Desporto – Eventos Esportivos-; Turismo, Cultura e Desporto (Eventos Turisticos); Educação – Instalação de Ar Condicionado – Referente ao Projeto de Lei do Executivo Nº 071/2023 – (LOA). O VETO não foi derrubado pelos vereadores, com a promessa por parte do executivo municipal de manter a programação dos eventos para o próximo ano.

-VETO Nº 006/2023. Veta Integralmente – Emenda Modificativa Nº 007/2023 – (AVAPOC) – referente ao Projeto de Lei do Executivo Nº 071/2023 – (LOA). O veto foi derrubado.