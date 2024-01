PARAPUÃ: Homem é atingido por 8 disparos de arma de fogo

A Prefeitura de Parapuã afirmou que a ocorrência foi registrada às 5h30 e o atendimento médico foi realizado pela ambulância municipal. O Poder Executivo disse ainda que, neste domingo (31), houve a comemoração de Ano Novo no município, as festividades encerraram por volta das 2h desta segunda-feira e contavam com “segurança reforçada e policiamento”.