Centro Universitário divulga lista da primeira chamada do Vestibular de Medicina 2024 na segunda, dia 8

O Centro Universitário de Adamantina e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Fundação Vunesp) irão divulgar o resultado da lista dos aprovados em primeira chamada do Vestibular de Medicina 2024 nesta segunda-feira, 8, nos sites vunesp.com.br e unifai.com.br.

A matrícula para esses candidatos ocorrerá de 10 a 12 de janeiro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na secretaria do Câmpus I (Rua Nove de Julho, nº 730), ou pelo e-mail [email protected] com o envio dos documentos.

Nesta edição são destinadas 50 vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024 no curso de graduação em Medicina (bacharelado) em período integral, com duração de 12 semestres.

A prova de conhecimentos gerais e redação foi aplicada no último dia 3 de dezembro no Câmpus II. Mais informações estão disponíveis no edital nº 023/2023.

Documentos para matrícula

Para a matrícula são necessárias duas cópias simples da cédula de identidade, do CPF do candidato e de seu representante legal (se menor), da certidão de nascimento ou casamento, do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, uma cópia simples do comprovante de residência e uma foto 3×4 idêntica e recente.